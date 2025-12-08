Особенные дети из Пушкинского побывали в Московской усадьбе Деда Мороза

08 декабря 2025, 17:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Дети с особенностями здоровья из городского округа Пушкинский вместе с родителями посетили Московскую усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Делегацию из 50 человек у ворот встретил помощник Деда Мороза – Снеговик. Он провёл для гостей увлекательную экскурсию по Терему Волшебства. Ребята участвовали в интерактивных играх и отгадывали загадки.

«Подкрепившись, группа отправилась на прогулку по Тропе Сказок. Там детей ждали встречи с героями любимых сказок. А проходя через символические волшебные ворота в виде подковы, каждый загадал заветное желание», – рассказали в пресс-службе.