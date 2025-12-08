Юные пушкинские самбисты победили на Кубке Москвы

08 декабря 2025, 17:01

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Командный Кубок Москвы по самбо состоялся в Лужниках 6 декабря, в нём принимали участие представители разных подмосковных муниципалитетов. Представители Пушкинского округа показали прекрасные результаты. О этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Воспитанники пушкинской спортшколы Сергей Салов и Михаил Кравчук, выступавшие в возрастной категории 11-12 лет, вместе со своей командой заняли на турнире первое место.





«Призёрами соревнований стали также подмосковные спортсмены в возрастной категории 13-14 лет. В этой категории выступал ученик Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам в округе Пушкино Иван Лопаткин», — говорится в сообщении.