Остановки, дорожные знаки и светофоры Подмосковья очистили от граффити и рекламы

25 августа 2026, 16:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по очистке остановочных павильонов, светофоров и дорожных знаков от незаконной рекламы и вандальных надписей и рисунков провели специалисты Мосавтодора за неделю на 11 региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Например, в Балашихе смыли граффити с остановки на Разинском шоссе в микрорайоне Никольско-Архангельский и убрали рекламу со светофора на Центральной улице в микрорайоне Кучино.





«В Пушкине убрали вандальные надписи с дорожных знаков на улице Крыловской в микрорайоне Клязьма и с остановки на Октябрьской улице. В Одинцовском округе — рекламу с остановок на Можайском шоссе в посёлке Часцы и в посёлке Заречье», — говорится в сообщении.