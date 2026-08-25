В Орехово-Зуеве завершили капремонт школы №16
Капитальный ремонт школы №16, расположенной на Мадонской улице в Орехово-Зуеве, завершён. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью более семи тысяч квадратных метров провели в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В школе обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, провели отделку помещений, установили новую сантехнику, мебель и оборудование», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Обновлённая школа откроется для учеников 1 сентября.
Ранее сообщалось, что строительство школьного корпуса на 550 мест в Одинцове закончат в 2027 году.