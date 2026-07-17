В Бронницах вспыхнула парковка с бензовозами, над городом виден черный дым

17 июля 2026, 09:32

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

Крупное возгорание произошло на парковке в промышленной зоне подмосковных Бронниц. Площадь, охваченная огнем, достигает 3,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.