В Бронницах вспыхнула парковка с бензовозами, над городом виден черный дым
Крупное возгорание произошло на парковке в промышленной зоне подмосковных Бронниц. Площадь, охваченная огнем, достигает 3,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, пламя возникло у двух автомобилей «Газель» и двух бензовозов. Разлившееся топливо ускорило распространение огня на стоящий рядом транспорт. Над городом поднялся плотный столб черного дыма. Пожар угрожает административному зданию по соседству. На месте работают подразделения пожарной охраны.
При крупных пожарах привлекают дополнительные автоцистерны, пожарные насосные станции, пеногенераторы, штаб пожаротушения, иногда — пожарный поезд или технику ближайших предприятий. Конкретная тактика зависит от вида топлива, состояния цистерн, ветра, площади разлива и расстояния до зданий.
Ранее стало известно, что в ночь на субботу в Москве на Криворожской улице загорелась двухкомнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы, после чего на место незамедлительно выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона.
Читайте также: