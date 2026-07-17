Ремонт канализационного коллектора в Лыткарине завершат до конца осени
Самотёчный канализационный коллектор протяжённостью 260 метров обновляют в Лыткарине. Завершить работы планируют до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Модернизация ведётся на участке от камеры №1-1 до очистных сооружений на улице Парковая.
«Согласно проекту, там обустроят двухниточный коллектор: две параллельные линии, которые смогут работать как вместе, так и автономно. Благодаря такой системе можно будет ремонтировать объект, не прерывая водоотведения. Кроме того, две трубы повысят пропускную способность участка», — говорится в сообщении.Благодаря модернизации качество водоотведения улучшится для 30 тысяч местных жителей.