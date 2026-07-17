Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 июля составила три балла

17 июля 2026, 10:07

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Боровское, Калужское и Ленинградское», — говорится в сообщении.