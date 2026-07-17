Загруженность дорог в Подмосковье утром 17 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла по десятибалльной шкале оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро пятницы, 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Боровское, Калужское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали около 1,2 млн машин. Это на 13,5% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.