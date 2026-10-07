Власти Красногорска проверили ход ремонта кровли дома в Опалихе
Капитальный ремонт кровли ведётся в многоквартирном доме №2 по улице Мира в красногорском микрорайоне Опалиха. Ход работ проверила первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ремонт проводится в соответствии с установленным графиком.
«Жители находятся в постоянном контакте с подрядчиком», — отмечается в сообщении.В ходе осмотра Наталья Тимошина встретилась с жильцами и обсудила с ними актуальные вопросы. Несколько выявленных замечаний по содержанию дома взяла в работу управляющая компания.
Отдельного внимания заслужил двор: жильцы ухаживают за территорией сами и сажают на клумбах цветы. Там планируется провести субботник.
Ранее сообщалось, что замглавы округа Красногорск Евгений Елизаров осмотрел территорию у дома №11 в посёлке Путилково.