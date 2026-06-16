От атаки дронов в Подмосковье пострадали шесть человек
86 беспилотников сбили над Московской областью ночью и утром 16 июня. От дронов пострадали шесть жителей региона. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Четыре человека получили травмы в посёлке Случайный округа Электросталь.
«Двоих из пострадавших госпитализировали. Кроме того, обломки дрона попали в многоквартирный дома на проспекте Ленина в Электростали. Там повреждено остекление фасада с четвёртого по 16-й этажи, а также в строящемся доме с 12-го по 16-й этажи», — написал губернатор на своём канале в мессенджере МАХ.В деревне Цибино округа Воскресенск 13-летняя девочка получила колото-резаную рану бедра, а в микрорайоне Парковый в Котельниках пострадал 57-летний мужчина.
В деревне Дурыкино под Солнечногорском обломки повредили остекление и сайдинг частного дома, в деревне Григорово Раменского округа загорелась крыша кирпичного двухэтажного здания, а в Черноголовке обломок попал в фасад административной постройки.