В Рузе на экскаваторщика рухнула кирпичная стена
73-летний мужчина на экскаваторе демонтировал старую кирпичную постройку в деревне Таблово Рузского округа. Одна из стен рухнула прямо на технику и заблокировала экскаваторщика. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы происшествия.
«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что кабину экскаватора смяло и завалило кирпичами. Находящего внутри водителя зажало погнутыми конструкциями. Специалисты с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину и аккуратно вытащили его из кабины», — говорится в сообщении.Пенсионера передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели освободили запертого в машине полуторогодовалого ребёнка.