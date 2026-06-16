В Рузе на экскаваторщика рухнула кирпичная стена

16 июня 2026, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

73-летний мужчина на экскаваторе демонтировал старую кирпичную постройку в деревне Таблово Рузского округа. Одна из стен рухнула прямо на технику и заблокировала экскаваторщика. На помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы происшествия.





«Прибывшие на место спасатели обнаружили, что кабину экскаватора смяло и завалило кирпичами. Находящего внутри водителя зажало погнутыми конструкциями. Специалисты с помощью гидравлического инструмента освободили мужчину и аккуратно вытащили его из кабины», — говорится в сообщении.