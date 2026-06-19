От бессонницы до паники: нарколог Холдин назвал признаки зависимости от гаджетов
Использование смартфона может перерасти в настоящую зависимость. Пять признаков того, что она уже сформировалась, назвал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.
Важным показателем аддикции является доходящий до паники страх остаться без гаждета.
«Человек переживает крайне интенсивные негативные эмоции, если недоступен интернет, разрядилась батарейка или телефон случайно остался дома», — сказал Холдин.Второй признак — это так называемые «фантомные звонки»: ложное ощущение, что слышишь звук уведомления и чувствуешь вибрацию, даже если телефон отключён.
«Этот признак указывает на формирование патологических нейронных связей и навязчивых состояний», — пояснил нарколог.Третьим симптомом зависимости является бессонница, сформировавшаяся из-за привычки читать перед сном ленту и заканчивать это занятие всё позже. Четвёртый признак — игнорирование реальности: когда человек хочет как можно скорее прервать живой разговор или любую другую офлайн-активность, чтобы вернуться к гаджету. А пятый признак — потеря контроля, то есть невозможность сократить время у экрана волевым усилием.
Для того, чтобы справиться с этой зависимостью, нарколог посоветовал отключить все уведомления, кроме самых важных, не брать телефон в спальню и за стол и отслеживать время, проведённое с гаджетом. Важно также найти ему позитивную замену — творчество или спорт.