«Закрались сомнения»: образ жизни Лерчек не соответствует ее диагнозу

19 июня 2026, 14:49

Адвокат Нитченко: Смена судьи по делу Лерчек указывает на сомнения в ее болезни

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

По делу блогера Валерии Чекалиной сменили судью, чтобы исключить коррупционную составляющую, а также из-за появления сомнений в болезни девушки. Такое мнение выразила адвокат Юлия Нитченко.





По ее словам, сторона обвинения заметила, что Лерчек ведет активный образ жизни, несмотря на сложное онкологическое заболевание. В этой связи появились сомнения в ее диагнозе.





«Лера же выкладывает, что ходит в спортзал и ведет полноценную общественную жизнь. Но человек с 4-й стадией рака не может вести такой образ жизни — это очевидно. Он должен находиться в очень тяжелом состоянии, которое явно не соответствует тому, что она демонстрирует», — пояснила Нитченко в разговоре с Life.ru.