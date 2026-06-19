«Закрались сомнения»: образ жизни Лерчек не соответствует ее диагнозу
Адвокат Нитченко: Смена судьи по делу Лерчек указывает на сомнения в ее болезни
По делу блогера Валерии Чекалиной сменили судью, чтобы исключить коррупционную составляющую, а также из-за появления сомнений в болезни девушки. Такое мнение выразила адвокат Юлия Нитченко.
По ее словам, сторона обвинения заметила, что Лерчек ведет активный образ жизни, несмотря на сложное онкологическое заболевание. В этой связи появились сомнения в ее диагнозе.
«Лера же выкладывает, что ходит в спортзал и ведет полноценную общественную жизнь. Но человек с 4-й стадией рака не может вести такой образ жизни — это очевидно. Он должен находиться в очень тяжелом состоянии, которое явно не соответствует тому, что она демонстрирует», — пояснила Нитченко в разговоре с Life.ru.
Она добавила, что смена судьи произошла для исключения возможной коррупционной составляющей. Кроме того, блогеру назначили повторную экспертизу здоровья. Если выяснится, что болезни нет, Чекалиной, вероятнее всего, изменят меру пресечения. Также будут проводиться серьезные служебные проверки действий судей и врачей в деле Лерчек. В случае подтверждения диагноза все останется как и прежде.