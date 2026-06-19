Достижения.рф

Блогершу Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии

Диане Астер стало плохо в отеле Токио — девушку подключили к капельницам
Диана Астер (Фото: Instagram* / @di.barbie)

Российская блогерша Диана Астер была экстренно госпитализирована во время поездки в Японию. По данным SHOT, недомогание случилось прямо в гостиничном номере в Токио.



26-летняя девушка приехала в город 17 июня. На следующий день ей стало плохо, после чего в отель вызвали скорую помощь. Сейчас, как сообщается, блогерша находится под наблюдением врачей и получает лечение через капельницы.

Диана Астер родом из Воронежа, она получила популярность в соцсетях и имеет около 3 миллионов подписчиков в Instagram*.

Ранее блогерша сотрудничала с музыкальным лейблом Black Star — контракт был заключён в 2024 году и завершился в 2025-м. В феврале 2026 года она стала участницей шоу «Выживалити».

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0