Блогершу Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии

19 июня 2026, 15:50

Диане Астер стало плохо в отеле Токио — девушку подключили к капельницам

Диана Астер (Фото: Instagram* / @di.barbie)

Российская блогерша Диана Астер была экстренно госпитализирована во время поездки в Японию. По данным SHOT, недомогание случилось прямо в гостиничном номере в Токио.