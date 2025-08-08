В Подмосковье спасли молодого человека с разрывами печени и сломанными рёбрами

08 августа 2025, 12:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Скорая доставила в больницу Сергиева-Посада 20-летнего пациента, попавшего под грузоподъёмник. Молодой человек был в коме. Спасти пациента помогла экстренная операция. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Диагностика показала у пациента множественные переломы рёбер с обеих сторон, разрывы печени, перелом костей таза и правой голени, отёк лёгких и сильное внутрибрюшное кровотечение.





«В брюшной полости скопилось около трёх литров крови, а на печени были разрывы сразу в нескольких местах. Ушить множественные повреждения органа было невозможно, поэтому врачи провели тампонаду брюшной полости. Во время операции они также дренировали жидкость из лёгких, которая скопилась там в результате травмы», — рассказала руководительница центра анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской больницы Анастасия Полунина.