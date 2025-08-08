Врач объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в интервью «Газете.Ru» пояснил, что сердечный приступ можно отличить от панической атаки по характеру боли и длительности приступа.
Он отметил, что паническая атака обычно возникает без какого-либо внешнего воздействия. Человек может находиться в транспорте или на рабочем месте, и внезапно ощущает боль в груди. Эта боль, как правило, локализована в области сердца и имеет колющий характер, может сопровождаться головокружением и чувством нехватки воздуха, а также учащенным сердцебиением.
По словам врача, паническая атака длится короткое время и обычно не превышает пяти минут. В отличие от этого, при сердечном приступе боль в сердце имеет давящий, сжимающий характер и ощущается за грудиной. Она может сопровождаться одышкой, пульс может как учащаться, так и замедляться, возможны перебои в работе сердца. Кроме того, одним из характерных симптомов является обильный холодный пот. Доктор добавил, что если приступ стенокардии длится более 20 минут, это может быть опасным и указывать на острый коронарный синдром, который иногда приводит к инфаркту миокарда.
