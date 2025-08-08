Врач объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

08 августа 2025, 12:32

Врач Карпенко: инфаркт отличается от панической атаки длительностью приступа

Фото: istockphoto / sasirin pamai

Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко в интервью «Газете.Ru» пояснил, что сердечный приступ можно отличить от панической атаки по характеру боли и длительности приступа.