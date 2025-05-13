От предпринимателей Подмосковья ждут заявок на бизнес-миссию во Вьетнам

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассчитывает организовать участие субъектов малого и среднего предпринимательства региона в межрегиональной бизнес-миссии во Вьетнам. О таких планах рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.
«Мероприятие пройдёт в июле в городе Хошимине. На него пригласят подмосковные компании, которые расширяют экспортную деятельность или рассматривают возможность выйти на вьетнамский рынок. Цели поездки – презентация продукции подмосковных производителей потенциальным вьетнамским партнёрам, а также налаживание деловых контактов через индивидуальные и групповые бизнес-встречи», – говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что при организации бизнес-миссии Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для деловых мероприятий, подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут сами.
Для участия в бизнес-миссии нужно оставить заявку по ссылке. Зарегистрированным участникам в отдельном письме направят информацию о дате проведения мероприятия.
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Лора Луганская