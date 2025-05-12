Подмосковным экспортёрам бесплатно расскажут о выходе на рынок Ирана

Фото: iStock / AndreyPopov
Предприниматели Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре для экспортёров «Час с торговым представительством России в Иране». Мероприятие пройдёт 15 мая в формате онлайн, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Вебинар предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих узнать о возможностях выхода на рынок Ирана, особенностях работы и поддержке от торгового представительства. Спикером вебинара выступит врио торгового представителя России в Иране Андрей Блинников. Он расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках, о господдержке экспортёров», – говорится в сообщении.Вебинар пройдёт 15 мая с 10:30 до 11:30. Для участия необходимо предварительно подать заявку по ссылке.
Регистрация открыта до 10:00 15 мая. Ссылка на вебинар придет на почту.
Читайте также:
Малый и средний бизнес Подмосковья инвестировал в ОЭЗ более 55 млрд рублей
Подмосковная компания познакомилась с работой промышленных парков Гуанчжоу
Спецпроект к 80-летию Победы представил истории подмосковных предприятий
Лора Луганская