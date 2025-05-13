Подмосковный бизнес получил без торгов с начала года более 700 га земли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковным предпринимателям в аренду без проведения торгов с начала года предоставили более 50 участков земли общей площадью более 700 га. Землю они получили по программе «272», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«С начала 2025 года инвесторы заключили соглашения для реализации инвестпроектов на 54 участка суммарной площадью 731 га в рамках программы «272». Они расположены в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове. Общий объём инвестиций в проекты составляет 14 млрд рублей», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Программа была запущена в 2015 году. С тех пор в регионе заключили соглашения о передаче в аренду без торгов 781 земельного участка на 29,7 тыс. га в 46 муниципалитетах. Эта земля предназначена для реализации 176 инвестпроектов, предполагающих вложения более 437 млрд рублей. 61 проект уже запущен.
Как напомнили в ведомстве, программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.
Подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.
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Лора Луганская