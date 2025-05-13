Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковный бизнес получил без торгов с начала года более 700 га земли

Подмосковный бизнес получил без торгов с начала года более 700 га земли

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
Подмосковным предпринимателям в аренду без проведения торгов с начала года предоставили более 50 участков земли общей площадью более 700 га. Землю они получили по программе «272», сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«С начала 2025 года инвесторы заключили соглашения для реализации инвестпроектов на 54 участка суммарной площадью 731 га в рамках программы «272». Они расположены в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове. Общий объём инвестиций в проекты составляет 14 млрд рублей», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Программа была запущена в 2015 году. С тех пор в регионе заключили соглашения о передаче в аренду без торгов 781 земельного участка на 29,7 тыс. га в 46 муниципалитетах. Эта земля предназначена для реализации 176 инвестпроектов, предполагающих вложения более 437 млрд рублей. 61 проект уже запущен.

Как напомнили в ведомстве, программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земли без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.

Подобрать площадку под инвестпроект в Московской области можно на инвестиционной карте региона.

Читайте также:

Подмосковным экспортёрам бесплатно расскажут о выходе на рынок Ирана

Малый и средний бизнес Подмосковья инвестировал в ОЭЗ более 55 млрд рублей

Подмосковная компания познакомилась с работой промышленных парков Гуанчжоу
#подмосковье
#московская область
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#земля
#торги
#бизнес
#бизнесмен
В экономику округа Щёлково за пять лет привлекли свыше 23 млрд рублей
13 мая 2025, 19:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В экономику городского округа Щёлково за пять лет было привлечено более 23 млрд рублей, создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В числе крупнейших работающих в муниципалитете компаний – «Щёлково Агрохим». В прошлом году в рамках проекта импортозамещения был запущен цех, выпускающий более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

Сейчас в городском округе реализуют несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету. Предусмотрено более 12 млрд рублей инвестиций. Среди этих проектов – производство роботизированных станков и деталей (ООО «ДЖИЭРСИ»), пластмассовых плит, полос, труб и профилей («Зедекс»). На этапе проектирования – заводы, которые планируют выпускать лекарственные препараты, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и другое электрооборудование.

Предприятие «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство линейки антивирусных препаратов.

В планах до 2028 года – привлечь в муниципалитет свыше 20 млрд руб. инвестиций, создать более 2 тыс. рабочих мест и 85 производственных объектов.

Читайте также:

В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три

В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования

В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#щёлково
#глава
#андрей булгаков
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три
13 мая 2025, 19:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Щёлково привели в порядок и реконструировали 27 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Ещё три объекта обновят в 2025-2027 годах. Это стадионы «Локомотив» в посёлке Монино, «Труд» в посёлке Фряново и стадион им. Н.Н. Озерова в городе Щёлково.

По губернаторской программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся ещё две – в школе №3 и в гимназии №2 в Щёлкове.

В 2026-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на шесть дорожек в Монине. Здание займёт почти 2,5 тыс. кв. м.

Обновляют и другие социальные объекты. Так, отремонтирован Дом культуры им. В. П. Чкалова в Щёлкове со зрительным залом на 420 мест, где занимаются более 1,3 тыс. человек. Стартовала реставрация усадьбы Фряново. Завершён первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в Монине. В рамках второго этапа проведут благоустройство прилегающей территории с реконструкцией двух фонтанов.
«В благоустройстве у нас в хорошем смысле произошла революция. Мы реализовали огромное количество небольших и крупных проектов. Это и благоустройство рядом с театром, скверы, например, Краснознаменский, Пролетарский, прогулочная зона вокруг Барских прудов рядом с усадьбой Гребнево, Чкаловские озера», – перечислил Булгаков.
Воробьёв выразил надежду на то, что эти места будут и популярны, и наполнены разными событиями, а жители почувствуют перемены в благоустройстве.

Читайте также:

В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования

В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#глава
#щёлково
#андрей булгаков
#ремонт
#стадион
#спорт
#фок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования
13 мая 2025, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2020-2025 годах 439 жителей городского округа Щёлково переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Сегодня расселению подлежат 112 аварийных жилых домов. 84 из них расположены в щёлковском микрорайоне Дальний воронок. Как отметил Булгаков, этот важный для жителей проект расселения будет реализован в ближайшие три года.

Во время встречи затронули и тему образования. С 2020-го в муниципалитете построили шесть школ и детский сад. Обновили ещё восемь объектов – это пять школ, два детсада и учреждение дополнительного образования.

В планах на этот год – открыть новый детсад на 240 мест вблизи ул. Неделина в городе Щёлково, а также провести капремонт шести образовательных учреждений. Это средняя школа №21 в деревне Серково, школа № 24 в посёлке Монино, лицей №14, детсад «Малыш» при школе №16, детсад «Росинка» при школе №10, а также Центр допобразования «Нептун» в Щёлкове.

За 2026-2028 годы обновят восемь школ, три детсада и учреждение дополнительного образования.

Ещё одна важная обсуждённая тема – здравоохранение. С 2020 года построили новую поликлинику в посёлке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский. Капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус №2 в Щёлкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озёра.

Сейчас обновляют взрослую поликлинику на ул. Парковой в Щёлкове. Объект планируют сдать до конца года. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены землёй.

Читайте также:

В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Воробьёв наградил подмосковных добровольцев отряда БАРС
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#глава
#щёлково
#андрей булгаков
#школы
#детские сады
#поликлиника
#здравоохранение
#строительство
#капремонт
#образование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения
13 мая 2025, 18:38

А. Воробьёв и А. Булгаков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В городском округе Щёлково за последние четыре года провели ремонт 13 объектов водоснабжения и запустили три новые котельные. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Вы возглавляете Щёлково уже пять лет, хорошо знаете территорию. Развитие экономики, капремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, как видим, заметно продвинулись. В апреле на Госсовете президент запустил важный инфраструктурный проект – Щёлковские очистные, самые крупные в Подмосковье. Это повышение качества жизни для более чем 700 тыс. человек. Для работы очистных важна надёжность системы водоотведения. Доложите, как идёт работа по другим объектам», – попросил Воробьёв.
За четыре года в муниципалитете провели ремонт 13 объектов водоснабжения, трёх участков канализационного коллектора «Болшево-Щелково», модернизировали КНС «Соколовская».

Помимо этого, запустили три новые котельные – в микрорайоне Бахчиванджи города Щёлково и две – в посёлке Фряново. Отремонтировано более 64,5 км теплосетей, пять центральных тепловых пункта и котельных – на улицах Сиреневая, Институтская, Московская, Текстильщиков, а также ЦТП №1 в городе Щёлково.
«В 2020 году мы забрали 30 котельных из частных рук и постепенно их модернизировали. У нас также почти 502 км тепловых сетей. До прошлого года мы регулярно восстанавливали котельные и перекладывали сети. Сейчас занимаемся этим во Фрянове. Это отдалённая и непростая территория. Многие котельные были угольные и неэффективные. Поэтому нужно продолжать строить больше модульных котельных», – пояснил Булгаков.
В 2025-2028 годах планируется завершить реконструкцию котельной на ул. Московской, провести врезку от микрорайона «Восточный» до канализационного коллектора КНС «Кустовая», а также построить напорный коллектор от посёлка Фряново до очистных сооружений.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв и участники СВО возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Губернатор Воробьёв наградил подмосковных добровольцев отряда БАРС

Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#глава
#щёлково
#андрей булгаков
#водоснабжение
#теплоснабжение
#котельная
#капремонт
#модернизация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В девяти городах Подмосковья починили светофоры
13 мая 2025, 18:07

А. Воробьёв и А. Булгаков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Несправные светофоры, расположенные на региональных дорогах, починили специалисты Мосавтодора в девяти городах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры привели в порядок на Серпуховском шоссе в городе Протвино, на улице Стекольникова в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на проспекте Мира во Фрязине, на улице 9-й Гвардейской Дивизии в Истре, на улице М.К. Тихонравова в Королёве и на Пролетарском проспекте в Щёлкове», — говорится в сообщении.
Кроме того, светофоры отремонтировали на улице Профсоюзная в Реутове и на улице Ленина в Лобне.

Выполнение ремонта фиксируется через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Читайте также:

В Подмосковье с начала года провели около 3 тысяч уроков по ж/д безопасности

В семи округах Московской области отремонтировали остановочные павильоны

Названы самые частые виды дорожных аварий в Подмосковье
#минтранс мо
#мосавтодор
#светофор
#ремонт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате