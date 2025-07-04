От вандальных надписей за месяц очистили более ста фасадов подмосковных домов

04 июля 2025, 19:04

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальщики очистили за июнь около ста фасадов многоквартирных домов от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили по заявкам жителей и под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Как напомнили в министерстве, нанесение граффити, рисунков и нелегальных информационных материалов на стены зданий квалифицируются как хулиганство и вандализм. Таких уличных художников привлекаются к административной ответственности.

«Управляющие организации обязаны следить за состоянием фасадов зданий и оперативно устранять все виды нарушений, в том числе вандализм. Однако и сами жители должны ценить чужой труд, поддерживать чистоту и порядок в доме», – отметил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.