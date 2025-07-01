Управляющие организации Подмосковья заплатят за нарушения в работе 7 млн рублей

01 июля 2025, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные управляющие организации заплатят за ненадлежащее обслуживание многоквартирных домов штрафов более чем на 7,44 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«В рамках еженедельного рассмотрения дел об административных правонарушениях руководящий состав ведомства изучил 81 дело в области жилищного надзора и лицензионного контроля. Дела касаются организаций, работающих в 20 городских и муниципальных округах», – рассказали в Минчистоты.