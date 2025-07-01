Приложение «Народный инспектор» помогло наказать 4 тыс. подмосковных водителей

01 июля 2025, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области с начала года за неправильную парковку благодаря «Народному инспектору» оштрафованы свыше 4 тыс. водителей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.







«Для выявления припаркованных в неположенных местах транспортных средств жители области активно используют приложение «Народный инспектор». За первое полугодие 2025 года более 4 тыс. водителей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов превысила 22 млн рублей», – рассказали в подмосковном Минчистоты.