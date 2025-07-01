Приложение «Народный инспектор» помогло наказать 4 тыс. подмосковных водителей
В Московской области с начала года за неправильную парковку благодаря «Народному инспектору» оштрафованы свыше 4 тыс. водителей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Для выявления припаркованных в неположенных местах транспортных средств жители области активно используют приложение «Народный инспектор». За первое полугодие 2025 года более 4 тыс. водителей были привлечены к административной ответственности. Сумма штрафов превысила 22 млн рублей», – рассказали в подмосковном Минчистоты.Среди главных видов нарушений там назвали парковку, препятствующую вывозу твёрдых коммунальных отходов с контейнерных площадок, а также парковку на газонах детских и спортивных площадках.
Жители могут сообщать о случаях неправильной парковки, приложив видео. Оно должно содержать информацию о зоне парковки и чёткий номер автомобиля нарушителя.