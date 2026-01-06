Отборочный этап фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли из-за похолодания
В Министерстве культуры и туризма МО сообщили о переносе отборочного этапа фестиваля «Хрустальный лёд», который должен был пройти 10 января в Сергиевом Посаде.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия и резкое похолодание на территории Московской области.
Как отметили представители фестиваля, решение было принято в первую очередь из соображений комфорта и безопасности зрителей и участников. Организаторы подчеркнули, что хотят, чтобы событие оставило у гостей только положительные эмоции и стало приятным семейным досугом.
Новая дата проведения отборочного этапа — 17 января, начало в 12:00. Локация остаётся прежней: парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.
