Отборочный этап фестиваля «Хрустальный лёд» перенесли из-за похолодания

Фестиваль «Хрустальный лёд» в Сергиевом Посаде состоится 17 января
В Министерстве культуры и туризма МО сообщили о переносе отборочного этапа фестиваля «Хрустальный лёд», который должен был пройти 10 января в Сергиевом Посаде.



Причиной стали неблагоприятные погодные условия и резкое похолодание на территории Московской области.

Как отметили представители фестиваля, решение было принято в первую очередь из соображений комфорта и безопасности зрителей и участников. Организаторы подчеркнули, что хотят, чтобы событие оставило у гостей только положительные эмоции и стало приятным семейным досугом.

Новая дата проведения отборочного этапа — 17 января, начало в 12:00. Локация остаётся прежней: парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде.

