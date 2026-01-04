Жительница Люберец победила на этапе фестиваля «Хрустальный лёд»

04 января 2026, 12:05

оригинал Ангелина Новикова (фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы)

Фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд» проходит в Московской области. Отборочные туры для спортсменов-любителей стартовали 2 января в Люберцах и завершатся 10 января в Серебряных Прудах. Победу на первом этапе одержала жительница Люберец Ангелина Новикова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Выступления претендентов оценивал чемпион Европы и мира, художественный руководитель фестиваля «Хрустальный лёд» Илья Авербух, а также фигуристы Максим Ставиский и Альбена Денкова.





«Мы получили свыше 400 заявок из всех уголков Московской области. Совсем скоро мы встретимся с участниками на подмосковных катках и сможем оценить талант каждого», — отметил Илья Авербух.