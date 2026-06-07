Фестиваль творчества «Мир без границ» объединил детей из пяти стран в Одинцове

07 июня 2026, 18:03

Фото: Мария Шматкова

В Одинцове проходит IV Международный инклюзивный фестиваль творчества детей и молодёжи «Мир без границ». Масштабное событие собрало участников не только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.







В этом году география проекта заметно расширилась. На фестиваль прибыли делегации из Казахстана, Узбекистана и Абхазии. Кроме того, впервые поступили заявки на участие от Турции и Палестины.





«Мы очень признательны, что с первых дней фестиваль поддержал губернатор Московской области и команда правительства, и благодаря этому идея общественной организации выросла в большое, масштабное событие, которое ждут не только наши дети Подмосковья, но ждут дети со всей России», — рассказала председатель АРДИП, руководитель международного сообщества «Матерей детей инвалидов» Инна Орлова.





Участники продемонстрировали впечатляющие творческие выступления. Организаторы же приложили все усилия, чтобы создать для всех присутствующих атмосферу уюта и развития. Для гостей были организованы мастер-классы, развлекательные игры и нейрогимнастика.



Анастасия Тукина, которая приехала из Казахстана, впервые участвует в этом фестивале. Она выражает надежду, что дружба между государствами станет основой для масштабного движения, а с каждым годом число участников будет увеличиваться.





«Здесь большое количество позитивных и творческих людей, мы обмениваемся опытом, общаемся, чувствуем мощную поддержку. Эмоции меня переполняют», — рассказала участница.





Международный фестиваль «Мир без границ» является уникальной площадкой, где дети с ограниченными возможностями здоровья могут проявить свои таланты, поделиться оригинальными идеями и творческими замыслами. Этот проект признан одним из лучших социальных инициатив в России, войдя в ТОП-100. С момента своего основания фестиваль объединил более 30 тысяч участников.