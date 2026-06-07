В Подмосковье отметили День русского языка литературными фестивалями и интеллектуальными квизами

07 июня 2026, 13:47

В Подмосковье отметили День русского языка литературными фестивалями и квизами

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций

В Московской области отметили День русского языка, приуроченный ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства информационных и социальных коммуникаций.







По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, в честь праздника в Подмосковье состоялось свыше 30 мероприятий, в которых приняли участие около 1200 человек.





«Молодежь и жители региона приняли участие в литературных чтениях, интеллектуальных квизах, мастер-классах по каллиграфии, театральных постановках по мотивам произведений Пушкина, а также тематических кинопоказах и выставках», — отметила она .





В Истре для учащихся школы устроили тематический показ мультфильма «Сказка о царе Салтане». После сеанса ребята приняли участие в викторине, посвященной произведениям великого писателя.



В Коломне состоялась выставка старинных народных музыкальных инструментов. Посетители познакомились с традиционными музыкальными артефактами и узнали о том, как они создавались.



В Долгопрудном в парке развернулась театрализованная программа с участием Детской театральной школы «Семья». Профессиональные чтецы из ведущих театральных вузов страны декламировали стихотворения А.С. Пушкина, а юные таланты исполнили музыкальные композиции.



В Красногорске молодые люди собрались для участия в литературных чтениях произведений Пушкина, квеста по его творчеству и мастер-классов по каллиграфии. Участники мероприятия переписывали строки из стихов классика старинными перьями.





«Очень здорово, что праздник прошел в таких различных форматах. Я узнала много нового о творчестве Пушкина и смогла попробовать себя в каллиграфии. Такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые с детства произведения и лучше понимать богатство русского языка», — поделилась впечатлениями участница мероприятия Марина Руденко.





В Балашихе состоялась командная игра, в которой участники объясняли иностранные слова, используя лишь русские аналоги. В Бронницах в онлайн-формате работала литературная гостиная «Пушкин. Цифровой», где обсуждались жизнь и творчество поэта. Также там прошел мастер-класс по написанию текстов старинными чернилами, изготовленными из дубовых галлов.



В Рузе устроили «Пушкинский экспресс», включающий интерактивную викторину «Узнай сказку по предмету». В Солнечногорске специалисты молодежного центра провели литературный квиз «По дорогам сказок А.С. Пушкина» для учеников старших классов. В Реутове волонтеры и представители «Молодой гвардии» организовали литературно-музыкальный вечер с чтением любимых стихотворений и игрой на гитарах.



В Дмитровском состоялись мастер-классы по каллиграфии и интеллектуальный квиз, посвященный произведениям Пушкина. В Егорьевске прошел квест, связанный с творчеством поэта.



Все эти мероприятия были организованы в рамках национального проекта «Молодежь и дети».