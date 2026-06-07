Семейный фестиваль на газоне: в Домодедово прошел форум молодых семей Подмосковья

07 июня 2026, 14:22

В Домодедово состоялся форум молодых семей Подмосковья

Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

В Домодедово на территории парка «Елочки» состоялся «"Семейный фестиваль на газоне". Форум молодых семей Подмосковья». Организаторами выступили Министерство информации и молодежной политики Московской области и региональное отделение Движения Первых.







Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что масштабный форум для молодых семей в Подмосковье проводится уже второй раз. По ее словам, в этом году мероприятие прошло в Домодедово и собрало около 3000 участников.





«Нам важно создавать пространство, где родители могут обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и просто отдохнуть вместе с детьми. Фестиваль стал площадкой, где молодые мамы и папы – с детьми и без – могли вместе провести время, поучаствовать в мастер-классах, посетить образовательные лекции и насладиться выступлениями творческих коллективов», — добавила министр .





Форум открылся заседанием Клуба молодых семей, где участники обсудили направления развития клубных пространств в муниципалитетах и методы привлечения новых членов. Особое внимание было уделено воспитанию детей, созданию комфортной семейной обстановки и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей. Одновременно с этим университет «Синергия» провёл интерактивную лекцию, рассказывающую о применении искусственного интеллекта в повседневной жизни и образовании.



В рамках форума также состоялись лекции, семинары и квизы на различные темы, связанные с семейной жизнью. Например, в специальной зоне гости могли пройти ускоренный анализ резюме от Сбербанка и поучаствовать в онлайн-квизе, посвящённом финансовой грамотности.









На аллее активностей развернулась творческая программа. Родители и дети раскрашивали панамы и шопперы, создавали коллажи, плели браслеты, изготавливали поделки и участвовали в мастер-классе по нейроанимации и рисованию китайских иероглифов хной. Для самых маленьких была организована зона аквагрима.



Фото: Министерство информации и молодёжной политики Московской области

Культурно-развлекательная программа на главной сцене началась с флешмоба «Совета Первых». Перед зрителями выступили ансамбль народного танца «Золотая туфелька» и цирковая студия. Завершился этот блок выступлением кавер-группы «Шведов Шоу», шоу барабанов и физико-химическим шоу. В рамках образовательного блока добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области организовали для молодых родителей показательные занятия по основам безопасности. Участники обучались оказанию первой помощи, надеванию боевой одежды пожарного, вязанию альпинистских узлов и транспортировке условного пострадавшего.На аллее активностей развернулась творческая программа. Родители и дети раскрашивали панамы и шопперы, создавали коллажи, плели браслеты, изготавливали поделки и участвовали в мастер-классе по нейроанимации и рисованию китайских иероглифов хной. Для самых маленьких была организована зона аквагрима.Культурно-развлекательная программа на главной сцене началась с флешмоба «Совета Первых». Перед зрителями выступили ансамбль народного танца «Золотая туфелька» и цирковая студия. Завершился этот блок выступлением кавер-группы «Шведов Шоу», шоу барабанов и физико-химическим шоу.





На площадке «Совет Первых» гости могли поиграть в настольные игры. В зоне «Родные-Любимые» состоялся буккроссинг и акция «Теплые страницы», во время которой участники создавали книжные закладки. Волонтёры из Подмосковья организовали фотобудку и провели игру «Лото Движения Первых». Для привлечения семей к здоровому образу жизни были организованы «Веселые старты».



Завершился фестиваль торжественным вручением наград. Памятные дипломы и подарки были вручены самым активным семьям и участникам конкурса «Это у нас семейное».





«Мы гордимся тем, что можем предоставить площадку для активного отдыха и взаимодействия, где каждый участник мог раскрыть свой потенциал и насладиться временем с близкими, а также узнать о возможностях в регионе. В этом году мы собрали около трех тысяч участников. Вместе с ними мы создавали яркие моменты и поддерживали друг друга в стремлении к здоровому образу жизни, активному взаимодействию и, конечно, популяризировали семейные ценности нашей страны!» — подчеркнула она .





Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».