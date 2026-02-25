Отделение СФР оплатило более 7 млн больничных в Москве и Подмосковье

25 февраля 2026, 16:20

оригинал Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в 2025 году оплатило 7 008 360 электронных листков нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 144 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.





Больничные оформляют только в электронном виде. Такой формат избавляет людей от лишних справок. Все данные о статусе больничного и начислениях приходят в личный кабинет на портале госуслуг. Там можно увидеть, когда листок открыли, продлили и закрыли, а еще проверить сумму выплаты.



Если человек проходит лечение амбулаторно, сведения об открытии больничного сразу получают работодатели. Если сотрудник лежит в стационаре, информацию направляют после выписки.



Сколько платят по больничному?



В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности увеличили. Максимальная выплата за один день составляет 6 827 рублей, минимальная — 890 рублей. Если стаж меньше шести месяцев или в расчетном периоде не было заработка, пособие считают исходя из МРОТ. В этом году МРОТ вырос до 27 093 рублей.



Фото: iStock/vladans Размер выплаты зависит от среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и количества дней болезни. При стаже 8 лет и более человек получает 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, до 5 лет — 60%.



Если родитель ухаживает за больным ребенком до 7 лет включительно, пособие выплачивают в размере 100% заработка независимо от стажа.



Кто оплачивает больничный?



Первые три дня болезни сотруднику оплачивает работодатель. Начиная с четвертого дня выплаты перечисляет Социальный фонд. При уходе за ребенком всю сумму сразу выплачивает Отделение СФР.



Деньги поступают в течение 10 рабочих дней после того, как фонд получает необходимые сведения.



Когда можно оформить больничный?



Пособие выплачивают: