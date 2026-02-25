Достижения.рф

Отделение СФР оплатило более 7 млн больничных в Москве и Подмосковье

оригинал Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в 2025 году оплатило 7 008 360 электронных листков нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 144 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.



Больничные оформляют только в электронном виде. Такой формат избавляет людей от лишних справок. Все данные о статусе больничного и начислениях приходят в личный кабинет на портале госуслуг. Там можно увидеть, когда листок открыли, продлили и закрыли, а еще проверить сумму выплаты.

Если человек проходит лечение амбулаторно, сведения об открытии больничного сразу получают работодатели. Если сотрудник лежит в стационаре, информацию направляют после выписки.

Сколько платят по больничному?

В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности увеличили. Максимальная выплата за один день составляет 6 827 рублей, минимальная — 890 рублей. Если стаж меньше шести месяцев или в расчетном периоде не было заработка, пособие считают исходя из МРОТ. В этом году МРОТ вырос до 27 093 рублей.

Фото: iStock/vladans
Размер выплаты зависит от среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и количества дней болезни. При стаже 8 лет и более человек получает 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, до 5 лет — 60%.

Если родитель ухаживает за больным ребенком до 7 лет включительно, пособие выплачивают в размере 100% заработка независимо от стажа.

Кто оплачивает больничный?

Первые три дня болезни сотруднику оплачивает работодатель. Начиная с четвертого дня выплаты перечисляет Социальный фонд. При уходе за ребенком всю сумму сразу выплачивает Отделение СФР.

Деньги поступают в течение 10 рабочих дней после того, как фонд получает необходимые сведения.

Когда можно оформить больничный?

Пособие выплачивают:
  • при болезни или травме;
  • уходе за ребенком или взрослым членом семьи;
  • карантине;
  • лечении в санатории после стационара;
  • протезировании по медицинским показаниям;
  • беременности и родах;
  • усыновлении новорожденного ребенка до трех месяцев и в других жизненных ситуациях.
С 2026 года оформить оплачиваемый больничный смогут и самозанятые. Для этого до 30 сентября 2027 года им нужно подключиться к программе добровольного страхования, пройти регистрацию в Отделении Соцфонда и выбрать страховую сумму. Сделать это можно через приложение «Мой налог». Право на выплаты появляется через шесть месяцев после уплаты годового взноса или после шести месяцев регулярных ежемесячных платежей.

Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.


Ирина Паршина

