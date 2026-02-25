Отделение СФР оплатило более 7 млн больничных в Москве и Подмосковье
Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области в 2025 году оплатило 7 008 360 электронных листков нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 144 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.
Больничные оформляют только в электронном виде. Такой формат избавляет людей от лишних справок. Все данные о статусе больничного и начислениях приходят в личный кабинет на портале госуслуг. Там можно увидеть, когда листок открыли, продлили и закрыли, а еще проверить сумму выплаты.
Если человек проходит лечение амбулаторно, сведения об открытии больничного сразу получают работодатели. Если сотрудник лежит в стационаре, информацию направляют после выписки.
Сколько платят по больничному?
В 2026 году размер пособия по временной нетрудоспособности увеличили. Максимальная выплата за один день составляет 6 827 рублей, минимальная — 890 рублей. Если стаж меньше шести месяцев или в расчетном периоде не было заработка, пособие считают исходя из МРОТ. В этом году МРОТ вырос до 27 093 рублей.
Размер выплаты зависит от среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и количества дней болезни. При стаже 8 лет и более человек получает 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, до 5 лет — 60%.
Если родитель ухаживает за больным ребенком до 7 лет включительно, пособие выплачивают в размере 100% заработка независимо от стажа.
Кто оплачивает больничный?
Первые три дня болезни сотруднику оплачивает работодатель. Начиная с четвертого дня выплаты перечисляет Социальный фонд. При уходе за ребенком всю сумму сразу выплачивает Отделение СФР.
Деньги поступают в течение 10 рабочих дней после того, как фонд получает необходимые сведения.
Когда можно оформить больничный?
Пособие выплачивают:
- при болезни или травме;
- уходе за ребенком или взрослым членом семьи;
- карантине;
- лечении в санатории после стационара;
- протезировании по медицинским показаниям;
- беременности и родах;
- усыновлении новорожденного ребенка до трех месяцев и в других жизненных ситуациях.
Если остались вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр по телефону 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.