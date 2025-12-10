Отдых на Новый год за границей оказался дешевле, чем в Подмосковье

10 декабря 2025, 14:16

Фото: iStock/Ralf Geithe

Исследование Level.Travel показало, что новогодние туры в Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд и Вьетнам с проживанием в четырехзвездочных и пятизвёздочных отелях стоят меньше, чем отдых аналогичного уровня в Подмосковье. В ряде гостиниц региона к праздникам остались лишь дорогие люксы.