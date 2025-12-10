Отдых на Новый год за границей оказался дешевле, чем в Подмосковье
Исследование Level.Travel показало, что новогодние туры в Египет, ОАЭ, Турцию, Таиланд и Вьетнам с проживанием в четырехзвездочных и пятизвёздочных отелях стоят меньше, чем отдых аналогичного уровня в Подмосковье. В ряде гостиниц региона к праздникам остались лишь дорогие люксы.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», эксперты сравнили стоимость поездок с 28 декабря по 4 января и обнаружили, что неделя отдыха за пределами России обходится заметно выгоднее. Средняя цена новогоднего размещения в подмосковных отелях достигает 282 тысяч рублей за двоих, тогда как туры на популярные зарубежные курорты стоят около 235 тысяч. При этом в ряде гостиниц Московской области остались только полулюксы и люксы, что дополнительно увеличивает стоимость.
Существенный разрыв заметен при сравнении пятизвёздочных отелей. В Подмосковье номер на нужные даты стоит от 236 до 545 тысяч рублей. Это в два раза дороже, чем аналогичное размещение в Белеке, Нячанге или Паттайе, где средний уровень цен — около 280 тысяч рублей за неделю отдыха.
Отели в ОАЭ и Египте на тот же период выглядят ещё доступнее. В Шардже и Хургаде стоимость проживания для двоих не превышает 200 тысяч рублей, что делает заграничные направления наиболее привлекательными для новогодних каникул.
