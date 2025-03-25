Отель Черноголовки получил один из первых в России сертификат Pet-friendly

Подмосковный загородный отель стал обладателем сертификата Pet-friendly, подтверждающего готовность предоставлять комфортные условия для гостей с питомцами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сертификаты гарантируют высокий уровень сервиса как для путешественников, так и для их четвероногих друзей. Впервые в России они были торжественно вручены на международной выставке «Интурмаркет-2025».
Сертификат позволяет отелям использовать знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Эта отметка на входе в гостиницу гарантирует высокий уровень обслуживания гостей с питомцами, что делает такие места привлекательнее для семейных поездок.
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«Среди первых отелей оказался загородный комплекс «Хорсека Резорт», расположенный в городском округе Черноголовка. Помимо этого, сертификаты вручили гостиничному комплексу «Ямская слобода» в Тверской области и отелю «Вега Измайлово» в Москве», – рассказали в ведомстве.Сертификаты были выданы на основании строгих требований стандарта «Путешествия с питомцами», разработанного Роскачеством. Процесс сертификации включал оценку готовности гостиничных комплексов к предоставлению необходимого сервиса. Имеются в виду квалификация персонала и обустройство самого отеля. Заведения, получившие сертификат, должны иметь зоны выгула, удобные места для питания и сна питомцев. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными, что включает обеспечение их безопасности и предотвращение побегов
Сертификат позволяет отелям использовать знак соответствия, определяющий их статус как Pet-friendly. Эта отметка на входе в гостиницу гарантирует высокий уровень обслуживания гостей с питомцами, что делает такие места привлекательнее для семейных поездок.
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Лора Луганская