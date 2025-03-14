В Подмосковье проведут бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП: что выгоднее?»

Фото: пресс-служба Мининвест МО
Бесплатный вебинар для начинающих предпринимателей на тему «Самозанятость или ИП: что выгоднее?» проведёт Мой бизнес» Московской области в среду, 19 марта, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«Спикером вебинара будет директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. Он расскажет, в чём состоят как преимущества, так и ограничения статуса индивидуального предпринимателя и самозанятого. При этом особое внимание он уделит вопросам открытия и развития своего дела», — говорится в сообщении.Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Занятие начнётся в 14:00.
Вебинар будет проводиться в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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