В Подмосковье проведут бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП: что выгоднее?»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала фразу министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Нафиг я сюда пришел?», оброненную полушепотом на пресс-конференции с журналистами. В комментарии для «Газеты.Ru» дипломат пояснила, что таким образом глава ведомства подарил россиянам «еще один мем».