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В Подольске откроют производство спортивных винтовок

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Предприятие по выпуску высокоточных спортивных пневматических винтовок, а также силовой и управляющей гидравлики для горно-шахтного оборудования откроет в Подольске компания «Маштех», инвестиции в проект оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить новое предприятие планируется в 2027 году, там будет создано 30 рабочих мест. После выхода на полную производственную мощность в год там будут производить 3 тысячи комплектов гидравлики и 1600 спортивных винтовок», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Землю под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, компании «Маштех» было предоставлено в аренду по сниженной ставке два участка общей площадью 2,3 га.

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Строители отчитались о ходе капремонта техникума в Пушкине
14 марта 2025, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В учебном корпусе Межрегионального центра компетенций техникума имени С.П. Королёва в подмосковном Пушкине проводится капитальный ремонт, о ходе работ и сроках их окончания рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте общей площадью более полутора тысяч квадратных метров завершаются кровельные работы, ведется устройство конструкций фасада, а также общестроительные работы — укладка настенной плитки, чистовая отделка помещений, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в здании должны обновить все инженерные сети, радиаторы и сантехнику, фасад, окна и двери, полы и потолки, а также помещения, установить новое учебное оборудование и мебель и провести благоустройство прилегающей территории.

Открыть обновлённый корпус должны 1 сентября.

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В Наро-Фоминске открыли памятную доску в честь педагога и поэта Александра Логинова
14 марта 2025, 14:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

13 марта, в день рождения Почётного гражданина Наро-Фоминского округа, педагога и поэта Александра Фёдоровича Логинова, состоялось торжественное открытие памятной доски на доме, где он жил, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На церемонии собрались представители администрации округа, жители города, коллеги, ученики и единомышленники, чтобы почтить память человека, внесшего значительный вклад в развитие образования и культуры.

Доска установлена на фасаде дома, в котором Александр Фёдорович долгие годы жил и создавал свои произведения. В рамках мероприятия ученики Наро-Фоминских школ № 4 им. В.В.Завадского и №5 прочитали его стихотворения.
Александр Логинов родился 13 марта 1930 года в селе Колояр Саратовской области. В 1948 году окончил школу и поступил в Саратовское танковое училище, а затем служил в Кантемировской дивизии. Будучи военным, завершил обучение в военно-политическом училище. В 1955 году, после увольнения со службы, посвятил себя педагогической деятельности.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В Наро-Фоминске он работал преподавателем военного дела, вел уроки психологии, а затем окончил Московский педагогический институт имени Крупской. В 1961 году Логинов возглавил Нар-фоминскую школу №6, которую впоследствии преобразовал в среднюю. В 1975 году он стал директором школы №4, сделав её одной из лучших в районе. Под его руководством школы активно участвовали в конкурсах, олимпиадах и военно-патриотических играх.

За свою деятельность Александр Логинов был награждён почётными грамотами, медалью к 850-летию Москвы, званиями «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения СССР». В 1999 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Наро-Фоминского района» за вклад в развитие округа.

Александр Логинов останется в памяти как выдающийся педагог, наставник и патриот, посвятивший жизнь образованию и творчеству.

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Нарколог Холдин назвал две главные меры защиты от гепатита С
14 марта 2025, 14:19

Фото: istockphoto.com/Shidlovski

Гепатит С является тяжёлым заболеванием, поражающим печень, о двух главных путях заражения и об основных мерах профилактики рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«В группу риска по количеству заболевших гепатитом С входят наркозависимые. Дело в том, что вирус передается через кровь, а когда человек употребляет инъекционные наркотики — это становится входными воротами для гепатита С», — сказал Виталий Холдин.
Второй способ заражения этим вирусом — незащищённый половой акт.

«Поэтому для профилактики этого заболевания необходимо, во-первых, отказаться от употребления наркотиков, а во-вторых, ответственно относиться к выбору полового партнёра», — отметил эксперт.
Он также добавил, что люди с наркотической зависимостью входят в группу риска также и по заболеваемости ВИЧ и половыми инфекциями.

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Врачи НИКИ детства рассказали, как защитить ребенка от укуса подмосковных гадюк
14 марта 2025, 14:01

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье с потеплением стали чаще встречаться гадюки. Главный педиатр региона и директор НИКИ детства Нисо Одинаева напомнила, как защитить детей от укусов ядовитых змей и что делать в экстренной ситуации, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно объяснить ребенку, что змеи не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют опасность. Перед нападением змея сворачивается в кольцо, издаёт угрожающее шипение и только потом совершает бросок. Среди характерных признаков гадюки — тёмная зигзагообразная полоса на теле, треугольная форма головы и вертикальные зрачки», — сообщила специалист.

Кроме того, она добавила, что укус гадюки без своевременной помощи или при неправильном лечении может оказаться смертельным.

При встрече со змеёй нельзя делать резких движений, приближаться к ней или пытаться взять в руки.

«Собираясь в лес с ребёнком, проследите, чтобы он был одет в плотную одежду и обувь из кожи или резины. И объясните ему, что следует внимательно смотреть под ноги и, если он заметит змею на расстоянии, медленно и спокойно уйти. Не нужно её пугать в надежде, что она уползёт — это может спровоцировать нападение», — добавила Одинаева.

Если укус всё же произошёл, необходимо зафиксировать пострадавшую конечность, уложить ребёнка и ограничить его движения. Затем следует срочно вызвать скорую помощь. Пока медики в пути, важно, чтобы ребёнок пил больше жидкости — это поможет снизить концентрацию токсинов в крови.

Подробные рекомендации по предотвращению укусов, алгоритм первой помощи и другие полезные сведения собраны на портале «Детство».

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В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом
14 марта 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный индивидуальный полуразрушенный жилой дом снесли в деревне Шиколово Можайского муниципального округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Деревянный дом по адресу: деревня Шиколово, Железнодорожная, 22 был построен в 1974 году. Его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Дом долгое время стоял заброшенным и находился в полуразрушенном состоянии. Жители деревни писали через портал «Добродел» запросы на снос опасного объекта. В результате его внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В текущем месяце ветхий дом силами нового собственника снесли, сейчас территория, которую занимала обветшавшая постройка, освобождена от строительного мусора. В дальнейшем на этом участке планируют построить новый индивидуальный дом.

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