В Подольске откроют производство спортивных винтовок

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятие по выпуску высокоточных спортивных пневматических винтовок, а также силовой и управляющей гидравлики для горно-шахтного оборудования откроет в Подольске компания «Маштех», инвестиции в проект оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Запустить новое предприятие планируется в 2027 году, там будет создано 30 рабочих мест. После выхода на полную производственную мощность в год там будут производить 3 тысячи комплектов гидравлики и 1600 спортивных винтовок», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Землю под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях. Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, компании «Маштех» было предоставлено в аренду по сниженной ставке два участка общей площадью 2,3 га.
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