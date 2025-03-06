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В Клину построят завод по переработке текстильных отходов в нетканые материалы

Фото: istockphoto.com/Joey93

Фото: istockphoto.com/Joey93

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Завод по рекуперации текстильных волокон планирует построить в Клину компания «Чистые промышленные материалы», участок под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В реализацию проекта компания намерена инвестировать 2,6 млрд рублей. Запустить производство планируется во втором квартале 2027 года. На предприятии будет создано свыше 200 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что под строительство завода компании-инвестору предоставили в льготную аренду 34,9 га земли.

На предприятии будут перерабатывать использованный текстиль и изготавливать из него нетканые материалы, которые можно использовать в строительной, автомобильной и мебельной отраслях. С выходом на полную мощность на заводе планируют перерабатывать около 16 тысяч тонн сырья в год и выпускать около 18 тысяч тонн продукции.

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Подмосковные юниоры взяли золото всероссийских соревнований по пулевой стрельбе
06 марта 2025, 12:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 22 лет, посвящённых памяти заслуженного работника физической культуры Александра Никулина, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Подмосковный тандем Надежды Козловой и Тимофея Алейникова, выступавший в составе команды «Московская область-7», стал лучшим в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м, пара смешанная». Кроме того, Тимофей Алейников поднялся на высшую ступень пьедестала в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м», — говорится в сообщении.
Соревнования по пулевой стрельбе проходили в городе Конь-Колодезь Липецкой области с 24 февраля по 3 марта.

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#стрельба
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Репродуктивную диспансеризацию с начала года прошли 144 тыс. жителей Подмосковья
06 марта 2025, 12:14

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Более 144 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Московской области с начала 2025 года, обследование проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Обследование репродуктивного здоровья является одним из важнейших этапов планирования будущей беременности. При необходимости специалисты направят пациентов на более детальное обследование. Всего в Подмосковье с начала текущего года репродуктивную диспансеризацию в регионе прошли свыше 144 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Репродуктивная диспансеризация для женщин включает ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза, цитологическое исследование, а также консультацию акушера-гинеколога. Мужчинам предлагается консультация уролога и, при необходимости, УЗИ предстательной железы, составление спермограммы сдача анализа на инфекции.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пройти репродуктивную диспансеризацию жители Подмосковья могут в своей поликлинике.

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#диспансеризация
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#здравоохранение
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Команда «Заречье-Одинцово» вышла в плей-офф женской волейбольной Суперлиги
06 марта 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсменки подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» завоевали выход в плей-офф чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Регулярный чемпионат России клуб «Заречье-Одинцово» завершил на пятой позиции в турнирной таблице — на их счету 16 побед и десять поражений. Заключительный матч регулярного чемпионата команда «Заречье-Одинцово» сыграла с нижегородским клубом «Спарта». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:19) в пользу подмосковных спортсменок», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале Суперлиги «Заречье-Одинцово» встретится со столичным «Динамо». Матч пройдёт в Москве 10 марта. А 14 марта игра состоится в Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе.

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#волейбол
#одинцово
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#минспорта мо
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В Подмосковье подготовили площадки для сдачи ЕГЭ родителями
06 марта 2025, 11:44

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Акцию «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проведут в Московской области 14 марта, попробовать свои силы в сдаче госэкзамена взрослые смогут во всех округах региона, а самые крупные площадки будут открыты в Истре, Одинцове и Щёлкове, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В этом году родители наших выпускников смогут сдать пробный ЕГЭ по математике. Взрослых ждёт полное погружение в атмосферу единого госэкзамена: от выполнения примерных заданий до заполнения бланков и контроля, чтобы никто не списывал», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для того, чтобы принять участие в акции, родителям достаточно сообщить об этом намерении классному руководителю своего ребёнка, а на экзамен взять с собой паспорт и гелевую ручку.

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#московская область
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«Почта России» модернизировала 19 отделений в сёлах Подмосковья
06 марта 2025, 11:25

Фото: istockphoto.com/Pavel Starikov

Девятнадцать отделений «Почты России», расположенных в сёлах и деревнях Московской области, было модернизировано в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках модернизации были отремонтированы фасады и внутренние помещения зданий, обновлены системы отопления, установлен климат-контроль и кондиционеры, камеры видеонаблюдение и пожарная сигнализация. А если старые отделения были в слишком плохом состоянии для ремонта, вместо них «Почта России» строила новые из современных материалов», — говорится в сообщении.
В обновлённых почтовых отделениях также обустроили «уголки здоровья», где можно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови, а в некоторых поставили для посетителей компьютеры с доступом на различные государственные порталы.

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