В Клину построят завод по переработке текстильных отходов в нетканые материалы

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Завод по рекуперации текстильных волокон планирует построить в Клину компания «Чистые промышленные материалы», участок под реализацию проекта инвестор получил на льготных условиях, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В реализацию проекта компания намерена инвестировать 2,6 млрд рублей. Запустить производство планируется во втором квартале 2027 года. На предприятии будет создано свыше 200 рабочих мест», — сказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.В свою очередь министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что под строительство завода компании-инвестору предоставили в льготную аренду 34,9 га земли.
На предприятии будут перерабатывать использованный текстиль и изготавливать из него нетканые материалы, которые можно использовать в строительной, автомобильной и мебельной отраслях. С выходом на полную мощность на заводе планируют перерабатывать около 16 тысяч тонн сырья в год и выпускать около 18 тысяч тонн продукции.
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