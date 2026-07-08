Открылась регистрация на конкурс «Молодые стратеги России»
Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», который объединит школьников, студентов колледжей и вузов, а также молодых специалистов, заинтересованных в развитии своих муниципалитетов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участники смогут предложить собственные проекты и инициативы, направленные на развитие территорий. Конкурс пройдет в два этапа — заочном и очном. Конкурсантам предстоит разработать стратегии развития муниципальных образований и представить их в нескольких номинациях.
В номинации «Выбирай свое» участники займутся продвижением местной продукции с учетом потребностей потребителей. Номинация «Стратегия развития индустрии туризма» посвящена развитию туристического потенциала территорий и созданию новой инфраструктуры.
В рамках направления «Лидер в развитии приоритетных отраслей» команды представят проекты по развитию пищевой промышленности, сельского хозяйства, повышению конкурентоспособности продукции и расширению рынков сбыта.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что конкурс помогает молодым людям реализовать свои идеи и внести вклад в развитие муниципалитетов и ключевых отраслей экономики.
Подробная информация о конкурсе доступна на официальном сайте проекта.
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