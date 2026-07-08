Открылась регистрация на конкурс «Молодые стратеги России»

08 июля 2026, 16:49

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», который объединит школьников, студентов колледжей и вузов, а также молодых специалистов, заинтересованных в развитии своих муниципалитетов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.