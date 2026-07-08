В Пушкине 18 июля состоится поэтический фестиваль «Во весь голос»

08 июля 2026, 16:36

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Ежегодный поэтический фестиваль «Во весь голос», посвящённый Владимиру Маяковскому, проведут в сквере Солнце в Пушкине 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В программе фестиваля лекции и творческие выступления, включая историю памятников Маяковскому в Пушкине и на Акуловой горе и поэтический перфоманс от арт-группы «Наизусть».





«В рамках мероприятия будут работать тематические площадки: творческая лаборатория «Нате маркер!», «Литературная лужайка» для юных читателей, фотозона «Облако в штанах», квест «Во весь голос», буккроссинг «Писательская» и другие», — говорится в сообщении.