В Пушкине 18 июля состоится поэтический фестиваль «Во весь голос»
Ежегодный поэтический фестиваль «Во весь голос», посвящённый Владимиру Маяковскому, проведут в сквере Солнце в Пушкине 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В программе фестиваля лекции и творческие выступления, включая историю памятников Маяковскому в Пушкине и на Акуловой горе и поэтический перфоманс от арт-группы «Наизусть».
«В рамках мероприятия будут работать тематические площадки: творческая лаборатория «Нате маркер!», «Литературная лужайка» для юных читателей, фотозона «Облако в штанах», квест «Во весь голос», буккроссинг «Писательская» и другие», — говорится в сообщении.Гостей также ждут мастер-классы по созданию объёмной аппликации и росписи гипсовых фигурок.
Фестиваль завершится концертом группы «ЮЛВА».