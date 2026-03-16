В Минтрансе Подмосковья призвали водителей не спешить менять зимнюю резину

16 марта 2026, 15:40

Менять зимние шины на летние жителям Московского региона пока рано. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В межсезонье погода только устанавливается, и дорога может преподнести неприятные сюрпризы. «Особенность межсезонья – скачки температуры от плюса к минусу, ночные заморозки и гололедица. Дорожное покрытие может меняться от сухого к мокрому. Главные правила безопасной езды, когда на улице осадки, ветер и перепады температуры, – спокойствие, плавность и предусмотрительность», – подчеркнули в ведомстве. На дорогах ранней весной следует быть предельно внимательными.

«Не отвлекайтесь во время движения на телефон, водите плавно и без резких манёвров. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, объезжайте лужи, а если объехать их невозможно, снизьте скорость. Помимо этого, следует заранее понижать скорость перед поворотами, пешеходными переходами, на мостах, эстакадах, участках с уклоном и в низинах», – добавили в подмосковном Минтрансе.