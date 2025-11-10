Достижения.рф

Пассажиры совершили более полумиллиона поездок на дачных маршрутах Подмосковья

С начала апреля по октябрь 2025 года автобусы Мострансавто перевезли пассажиров на сезонных маршрутах более 543 000 раз — это на 13% больше, чем годом ранее. Эти рейсы помогали жителям добираться до дач, загородных участков и СНТ, сообщили в подмосковном Минтрансе.



В этом году в Подмосковье работали 35 «дачных» маршрутов.

Самыми популярными стали:

  • маршрут № 10 «Автостанция – Юбилейное» — свыше 85 000 поездок;
  • маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок» — более 80 000 поездок;
  • маршрут № 30 «Электрогорск – Алексеево» — около 57 000 поездок.
​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На всех линиях принимали только безналичную оплату — банковскими, транспортными («Стрелка», «Тройка») и социальными картами.

Сезонные маршруты завершили работу до следующего весеннего периода. Мострансавто — подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
