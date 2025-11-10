Пассажиры совершили более полумиллиона поездок на дачных маршрутах Подмосковья

10 ноября 2025, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала апреля по октябрь 2025 года автобусы Мострансавто перевезли пассажиров на сезонных маршрутах более 543 000 раз — это на 13% больше, чем годом ранее. Эти рейсы помогали жителям добираться до дач, загородных участков и СНТ, сообщили в подмосковном Минтрансе.





В этом году в Подмосковье работали 35 «дачных» маршрутов.



Самыми популярными стали:

маршрут № 10 «Автостанция – Юбилейное» — свыше 85 000 поездок;

маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) – Новый Снопок» — более 80 000 поездок;

маршрут № 30 «Электрогорск – Алексеево» — около 57 000 поездок.