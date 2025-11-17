Раменским ветеранам спецоперации вручили комплекты адаптивной одежды

17 ноября 2025, 17:40

Фото: Раменский медиацентр

Раменским ветеранам СВО, ранения которых привели к ампутации, вручили комплекты адаптивной одежды. Она должна помочь им в повседневной жизни, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа, где состоялась встреча.





На церемонии вручения присутствовали руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Московской области Ольга Ермакова, социальный координатор Госфонда в Раменском Анастасия Солодкова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО муниципального округа Александр Кулик, глава Раменского отделения МГЕР Никита Каленышев и замглавы округа Елена Ивушкина.



Ермакова вручила двум ветеранам спецоперации адаптивную одежду. Её получил Василий Медведев, который, несмотря на ампутацию обеих ног, стал настоящим примером мужества. Вернувшись с фронта, он активно занимается спортом. Другой комплект получил Игорь Графов, потерявший руку.

«Внимание государства, в частности, Фонда «Защитники Отечества» к ветеранам необходимо. Наши земляки были верны воинскому долгу, и даже получив серьёзные ранения, продолжают вести активный образ жизни, подавая пример мужества и отваги», – подчеркнул Кулик.

Фото: Раменский медиацентр



«Защитники Отечества – люди, которые сегодня в почёте. Наша общая забота о тех, кто рисковал жизнью ради нас, – приоритетная задача. Мы будем и дальше делать всё возможное, чтобы сами герои и их близкие чувствовали, что они не одни», – поделился Малышев.