Открыт отбор аграриев Подмосковья на программу льготного экспортного кредитования
В Подмосковье стартовал отбор ориентированных на экспорт организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят, перерабатывают и реализуют сельхозпродукцию для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности. О проведении отбора объявили в Министерстве сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московкой области.
Цель соглашений – предоставить льготное экспортное кредитование. Оно служит важным инструментом поддержки аграрного сектора, позволяя снизить кредитную нагрузку на экспортёров продукции АПК.
«Отбор будет проходить с 15 мая по 10 июля. Программа предусматривает два вида льготных экспортных кредитов. Краткосрочные, до года, помогут пополнить оборотные средства и обеспечить текущую хозяйственную деятельность. Долгосрочные инвестиционные кредиты выдаются на срок от двух до 15 лет. Они предназначены для капитальных затрат – строительства, реконструкции, модернизации производственных мощностей и инфраструктуры», – рассказали в пресс-службе.
Льготную ставку по кредитам рассчитывают на основе действующей ключевой ставки Банка России, что делает финансирование доступнее для аграриев. Чтобы заявка была принята к рассмотрению, важно соблюсти сроки подачи документов и грамотно их оформить.