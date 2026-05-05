Открыт отбор аграриев Подмосковья на программу льготного экспортного кредитования

05 мая 2026, 19:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье стартовал отбор ориентированных на экспорт организаций и индивидуальных предпринимателей, которые производят, перерабатывают и реализуют сельхозпродукцию для заключения соглашений о повышении конкурентоспособности. О проведении отбора объявили в Министерстве сельского хозяйства России, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московкой области.





Цель соглашений – предоставить льготное экспортное кредитование. Оно служит важным инструментом поддержки аграрного сектора, позволяя снизить кредитную нагрузку на экспортёров продукции АПК.

«Отбор будет проходить с 15 мая по 10 июля. Программа предусматривает два вида льготных экспортных кредитов. Краткосрочные, до года, помогут пополнить оборотные средства и обеспечить текущую хозяйственную деятельность. Долгосрочные инвестиционные кредиты выдаются на срок от двух до 15 лет. Они предназначены для капитальных затрат – строительства, реконструкции, модернизации производственных мощностей и инфраструктуры», – рассказали в пресс-службе.