Предприятия подмосковного АПК поставляют продовольствие в ДНР и ЛНР
Предприятия агропромышленного комплекса Московской области постоянно участвуют в гуманитарных проектах по поддержке новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Среди таких проектов – поставки продовольствия и благотворительные программы.
«Так, «Щёлковский МПК» из Лосино-Петровского городского округа каждый месяц направляет продукцию в центры помощи Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви. Это замороженные полуфабрикаты – пельмени, вареники, блины, сырники и котлеты. Продукция направляется в Северодонецк, Лисичанск, Мариуполь и Донецк. Предприятие также поддерживает Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в Подмосковье производство мясных полуфабрикатов, мясосодержащей, охлаждённой и замороженной продукции в первом квартале 2026 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель превысил 80 800 тонн.
Регион обеспечивает более 16% объёма в Центральном федеральном округе и 7% – от общероссийского показателя, занимая первое место в стране в этой категории.