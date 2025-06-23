В Подмосковье стартовала 13-я неделя экологических игр

23 июня 2025, 14:55

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 23 по 29 июня на территории Московской области проходит 13-я неделя экологического проекта, который с начала реализации уже объединил более 1,8 тысячи участников. Жители региона продолжают выполнять задания, направленные на формирование ответственного отношения к окружающей среде, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





На этой неделе участникам предстоит сдать макулатуру в ближайший пункт приема, сфотографироваться с поднятым вверх пальцем и отправить снимок через приложение «Уберу», указав e-mail, использованный при регистрации.





«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов.