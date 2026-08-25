В Воскресенской больнице спасли пациента с инфарктом и инсультом одновременно

25 августа 2026, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Руководитель регионального сосудистого центра Воскресенской больницы Гурген Айвазян стал победителем номинации «Уникальный клинический случай» на 13-м ежегодном трансрадиальном эндоваскулярном курсе. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В современном сосудистом центре пациентам в критическом состоянии помогают в круглосуточном режиме. Успех зависит от точной диагностики, наличия высокотехнологичного оборудования и слаженной работы врачей.



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На профессиональной площадке, объединившей ведущих специалистов в области рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, Айвазян представил редкий и сложный клинический случай. У пожилого пациента одновременно развились острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инфаркт миокарда и инсульт.

«В такой ситуации счёт идёт на минуты. Специалисты регионального сосудистого центра оперативно установили диагноз и своевременно выполнили необходимые эндоваскулярные вмешательства. Лечение было проведено без скальпеля и наркоза – через небольшой прокол, с применением современных малоинвазивных технологий. Благодаря грамотным действиям команды врачей пациент выжил», – рассказали в ведомстве.