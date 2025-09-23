Достижения.рф

Студенты Подмосковья завоевали шесть наград на «Российской студенческой весне»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Ставрополе прошел Всероссийский этап конкурса «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций. Мероприятие объединило около 2 тыс. участников из 70 регионов России. Подмосковные студенты завоевали шесть наград, сообщили в Минобразования региона.



По итогам конкурса от Московской области лауреатами 2 степени стали:
  • Карина Алефирова (Наро-Фоминский техникум) в номинации «Художественное слово»;
  • Хореографический коллектив «Славянский Лик» (Губернский колледж) в номинации «Народный танец»;
  • Ольга Учаева (Филиал ГСГУ — Колледж педагогики и искусства) в номинации «Современный танец»;
  • Пепо Акопян (Мытищинский колледж) в номинации «Ударные инструменты».
Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
Лауреатства 3 степени удостоены:
  • Кирилл Бахнаков (Филиал ГСГУ — Колледж педагогики и искусства) в номинации «Театр малых форм»;
  • Екатерина Макаренко (колледж «Подмосковье») в номинации «Фронтовая песня».
Участники представили более 1 000 конкурсных работ в более чем 50 номинациях. В экспертном совете — свыше 70 известных деятелей искусства и культуры России.

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области
На фестивале было 10 основных направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт и регпрограмму.



Ирина Паршина

