В Электростали при поддержке региона модернизируют завод полотенцесушителей
Производитель полотенцесушителей «ТЕРМИНУС» модернизирует предприятие в Электростали. Оборудование приобретут на льготный заём от Фонда развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Одобрен заём на 40,9 млн рублей под 3% годовых сроком на пять лет. Инвестиции составят 58,4 млн рублей. Средства пойдут на покупку и установку оборудования под серийное производство полотенцесушителей и дизайн-радиаторов. Проект планируют реализовать во втором квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В рамках модернизации завода компания купит машины для покрытия изделий из нержавеющей стали металлизированным слоем в вакууме. Это поможет увеличить объём производства. Сейчас производственная мощность предприятия составляет 500 000 полотенцесушителей в год. После обновления на нём ежегодно смогут выпускать 800 000 изделий.