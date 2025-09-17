Открытие обновлённого парка «Дружба» в Люберцах состоится 20 сентября

17 сентября 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Масштабная реконструкция парка «Дружба» в Люберцах близится к завершению. Торжественное открытие назначено на ближайшую субботу, 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.





В состав парка «Дружба» входит озеро Чёрное. Общая площадь объекта превышает 41 га, из которых 23 гектара приходится на озеро, а более 18 гектаров занимает прибрежная зона.





«Центральным элементом благоустроенного пространства станет мост Дружбы, соединяющий северный и южный берега озера», — говорится в сообщении.