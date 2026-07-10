Открытие подмосковных учёных позволит создать современные аккумуляторы
Учёные Московского физико-технического института и Объединённого института высоких температур Российской академии наук предложили новый класс органических жидкостей для электролитов. Открытие позволит создать аккумуляторы нового поколения, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Требования к современным аккумуляторным батареям повысили быстрое развитие электротранспорта, беспилотных технологий и массовое использование портативной техники. Сейчас необходимы более ёмкие, мощные и пожаробезопасные батареи.
«Металлический литий – один из самых перспективных материалов для электродов аккумуляторов нового класса. Его теоретическая ёмкость сильно превышает ёмкость графита из уже имеющихся литий-ионных батарей. Однако литий химически агрессивен. Он разрушает часть компонентов электролита, что может привести к замыканию и даже возгоранию батареи», – пояснили в ведомстве.Подмосковные учёные предложили использовать для электролитов производные аммиака – третичные амины. Выяснилось, что они совместимы с металлическим литием.
«Учёные провели контактные тесты с использованием лития и натрия и выяснили, что поверхность металлов, помещённых в среду третичных аминов, сохраняет зеркальный блеск, хотя в другой среде быстро тускнеет из-за химической реакции», – рассказали в министерстве.Работа исследователей доказала, что третичные амины могут стать важным элементом новых, более безопасных и функциональных электролитов в аккумуляторах следующего поколения.