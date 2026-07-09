В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе
В Московской области начали принимать заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат при ведениии бизнеса по франшизе. Подать заявку можно онлайн до конца года, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Предпринимателей поддерживают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В рамках программы поддержки «Франшизы» бизнес может компенсировать до 50% затрат в рамках договора франчайзинга на приобретение оборудования или основных средств, арендную плату и рекламу. Максимальная сумма поддержки – два миллиона рублей для подмосковных франшиз, миллион – для франшиз других регионов страны», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Как пояснили в ведомстве, получить поддержку могут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Подмосковье, а также зарегистрированные в качестве ИП или ЮЛ не позднее чем за полгода до дня по дачи заявления.
Объект по франшизе должен быть открыт не ранее 1 января 2022 года, а затраты произведены не ранее 1 января прошлого года.
Подробнее узнать о субсидии можно на инвестпортале Московской области.