В Подмосковье стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе

09 июля 2026, 20:33

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области начали принимать заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат при ведениии бизнеса по франшизе. Подать заявку можно онлайн до конца года, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.





Предпринимателей поддерживают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«В рамках программы поддержки «Франшизы» бизнес может компенсировать до 50% затрат в рамках договора франчайзинга на приобретение оборудования или основных средств, арендную плату и рекламу. Максимальная сумма поддержки – два миллиона рублей для подмосковных франшиз, миллион – для франшиз других регионов страны», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.