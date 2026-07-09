Подмосковье вошло в число лучших регионов России по дронификации
Подмосковье признали одним из лучших регионов национального рейтинга развития беспилотных авиационных систем. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Награды на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге вручил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«В Московской области работает ряд компаний, занимающихся производством используемых в промышленности беспилотников. По итогам национального рейтинга дронификации регионов Московская область вошла в число победителей в номинации «Развитый регион». Благодарим коллег за высокую оценку работы», – отметила Зиновьева.Как пояснили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, рейтинг дронификации – инструмент оценки развития беспилотных авиационных систем в регионах. Высокие результаты показали субъекты Федерации с максимальной интенсивностью полётов и отработкой решений по широкому спектру сценариев.
Самый значительный объём полётов зафиксировали в строительстве, сельском хозяйстве, сфере безопасности и образовании. Фото: пресс-служба Минпромторга РФ