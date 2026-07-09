В Подмосковье рассказали, как получить разрешение на строительство завода за 5 дней

09 июля 2026, 20:48

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Срок выдачи разрешения на строительство в Московской области сократили до пяти дней. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она выступила на открытии межрегионального форума «Получение разрешения на строительство».

«В условиях стремительно меняющейся экономической ситуации важное значение для бизнеса приобретают сроки реализации инвестпроекта. Чем быстрее будет запущено производство, тем меньше издержек понесёт инвестор. Мы предложили бизнесу возможность максимально быстро выйти на стройку. От инвестора нужны только правоустанавливающие документы на земельный участок и градостроительный план земельного участка. При наличии этих документов разрешение на строительство мы выдаём за пять дней», – рассказала Зиновьева.

«Эти проекты реализуются на территориях, которые мы хорошо знаем и в которых уверены. Пятидневный срок обеспечивается при реализации проектов на наших инфраструктурных площадках. Федеральное законодательство даёт нам право выдать РС под гарантийные обязательства инвестора. В результате мы максимально быстро открываем возможность для начала строительных работ», – пояснил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Валентин Набиков.