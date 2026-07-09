В Подмосковье рассказали, как получить разрешение на строительство завода за 5 дней
Срок выдачи разрешения на строительство в Московской области сократили до пяти дней. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на открытии межрегионального форума «Получение разрешения на строительство».
«В условиях стремительно меняющейся экономической ситуации важное значение для бизнеса приобретают сроки реализации инвестпроекта. Чем быстрее будет запущено производство, тем меньше издержек понесёт инвестор. Мы предложили бизнесу возможность максимально быстро выйти на стройку. От инвестора нужны только правоустанавливающие документы на земельный участок и градостроительный план земельного участка. При наличии этих документов разрешение на строительство мы выдаём за пять дней», – рассказала Зиновьева.Оно уточнила, что такой порядок выдачи РС действует только в индустриальных парках, государственных индустриальных парках и особых экономических зонах Московской области.
«Эти проекты реализуются на территориях, которые мы хорошо знаем и в которых уверены. Пятидневный срок обеспечивается при реализации проектов на наших инфраструктурных площадках. Федеральное законодательство даёт нам право выдать РС под гарантийные обязательства инвестора. В результате мы максимально быстро открываем возможность для начала строительных работ», – пояснил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Валентин Набиков.При этом инвестору не нужно самостоятельно проходить процедуры согласований. Эту работу на безвозмездной основе берут на себя проектные менеджеры Центра Содействия Строительству Московской области. Они сопровождают проект на всех этапах.