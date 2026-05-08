В Московском регионе вырос спрос на продукцию подмосковных фермеров

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Онлайн-продажи продукции подмосковных фермеров в столичном регионе на платформе «Своё Родное» от Россельхозбанка по итогам первого квартала 2026 года увеличились на 30% по сравнению с концом 2025-го. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Особой популярностью пользуются авторские выдержанные сыры, молочная продукция, колбасы и деликатесы. Охотно берут также выпечку и полезные десерты. Предложение в сегменте крафтовых и ремесленных товаров расширилось на 10%.



«Платформа формирует для фермеров дополнительный устойчивый канал сбыта. Сегодня на сервисе активно представлены хозяйства Подмосковья с широкой линейкой продукции. Так, «Ароматы тайги» предлагают дикоросы, пасека «Золино» и «Пчелиная ферма» – натуральный мёд, «Фабрика Ульянова» – шоколад и масла, «Аннушкина ферма» – молочные и мясные продукты, «Сыр&Beer» и DolceLatte – сыры», – рассказали в министерстве.