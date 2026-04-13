Звёзды спорта сыграют в пионербол с подмосковными подростками

13 апреля 2026, 18:24

оригинал Фото: istockphoto.com/matimix

Товарищеский матч по пионерболу проведут знаменитые спортсмены — чемпионы и призёры Олимпиад и заслуженные мастера спорта — с подростками, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Игра состоится в Одинцове 15 апреля в рамках проекта «Тренер» Молодёжки Народного фронта, сообщает пресс-служба НФ.





Общероссийский проект «Тренер» направлен на помощь подросткам с непростой судьбой через спорт.





«В команде звёзд сыграют двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, олимпийские призёры Иван Стретович, Александра Коруковец и Александр Красных, а также известный футболист и тренер Владимир Рыков», — говорится в сообщении.