Звёзды спорта сыграют в пионербол с подмосковными подростками
Товарищеский матч по пионерболу проведут знаменитые спортсмены — чемпионы и призёры Олимпиад и заслуженные мастера спорта — с подростками, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Игра состоится в Одинцове 15 апреля в рамках проекта «Тренер» Молодёжки Народного фронта, сообщает пресс-служба НФ.
Общероссийский проект «Тренер» направлен на помощь подросткам с непростой судьбой через спорт.
«В команде звёзд сыграют двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, олимпийские призёры Иван Стретович, Александра Коруковец и Александр Красных, а также известный футболист и тренер Владимир Рыков», — говорится в сообщении.Матч ознаменует собой открытие проекта «Тренер» в Московской области. Региональным наставником станет волейболистка Александра Коруковец. Она будет работать с ребятами, состоящими на учёте Комиссии по делам несовершеннолетних.